Camille Combal signe pour une "ultime" saison

Camille Combal, présentera "Virgin Tonic" pour la quatrième saison consécutive, mais cette saison sera la dernière. Une dernière saison qui sera ponctuée par des rendez-vous qui semblent faire le succès de cette matinale comme les jeux 1 an, 10 ans et 50 ans de loyer, les délocalisations dans les Zéniths de France ou encore avec des émissions spéciales comme "Virgin Boyard", "Virgin Lanta", "Virgin Cuisine", des spéciales avec un jeune public pour "Kids Tonic"... Chaque matin, Combal et son équipe sont écoutés par 1.6 million d''auditeurs.