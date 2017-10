Ça va gratter sur Kiss FM

Un auditeur qui en temps normal vient seulement réagir ou partager une info trafic, pourra, en direct, gratter son ticket, et pourra peut-être repartir avec une belle somme. Ludo, l'animateur de My Kiss, a également acheté une grille pour les 13 millions d'euros mis en jeu ce soir et il s'est engagé à partager avec les auditeurs.

Par ailleurs, l'équipe de Kiss FM a rencontré l'acteur François Cluzet à l'occasion de la sortie mercredi prochain du film L'école buissonnière. L'interview sera diffusée ce matin sur Kiss FM.