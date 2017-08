Ça commence à rouler pour la RNT

Le WorldDAB a établi un groupe de travail "automobile", axé sur la collaboration avec les constructeurs pour les encourager à installer la radio numérique en première monte pour le marché européen, voire au-delà. Une sous-commission étudie l’optimisation de l’expérience utilisateur dans l’utilisation du DAB+. 60% des ventes de véhicules neufs ont lieu dans un territoire couvert par la RNT, les constructeurs automobiles planifiant leurs gammes en conséquence.

Des radiodiffuseurs européens de premier plan ont décidé d'unir leurs forces et de créer une alliance : l’EDRA (European Digital Radio Alliance) a été créée en 2016 pour faire de la radio numérique le standard et le choix préféré des auditeurs à travers l’Europe.





Sa stratégie est de promouvoir une solution hybride DAB/FM sur laquelle tous les radiodiffuseurs et les consommateurs en Europe pourront s’appuyer et permettant à chaque pays de passer au numérique à son rythme. Les 12 membres fondateurs représentent plus de 300 stations de radio, publiques ou commerciales.