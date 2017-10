CSA : Radio France a "globalement" respecté son cahier des charges

Rappelons que le décret du 5 avril 2016 a modifié les dispositions du cahier des missions et des charges de Radio France relatives à la publicité. Les nouvelles dispositions prévoient, d’une part, l’ouverture des antennes de France Inter, Franceinfo et France Bleu (nationale et locales) à la publicité commerciale, à l’exception de l’alcool et des opérations commerciales de promotion pour la distribution[1] et, imposent, d’autre part, le respect de cinq volumes publicitaires différents sur chacune des 46 antennes de Radio France concernées.

Le CSA avait attiré l’attention du Gouvernement sur "la nécessité de veiller à ce que les évolutions introduites par le projet de décret n’altèrent pas l’image de la radio publique auprès de ses auditeurs". Rappelons aussi que le COM 2015-2019 a fixé un plafond concernant les recettes publicitaires : "celles-ci ne pourront excéder un plafond de 42 M€ par an".