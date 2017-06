C'est, presque, déjà l'été sur France Musique

Cet été encore, France Musique prend la route des festivals et part sillonner la France. Au programme : des émissions en public et en direct des plus grands événements : les chorégies d'Orange (avec plusieurs captations en direct) ou encore le festival d'Aix-en-Provence (avec des émissions et des opéras en direct). Par ailleurs, France Musique mobilisera ses équipes et s’installera en direct du Festival Radio France Montpellier Occitanie, du 17 au 23 juillet. Une programmation audacieuse dont France Musique est le premier diffuseur avec au total 36 concerts enregistrés dont 27 en direct.

Repaire pour les aficionados de jazz, France Musique fêtera également cet été les 100 ans de ce style musical en proposant 8 à 10 heures de programmes chaque semaine. Enfin, la chaîne de Radio proposera une "Nuit Pierre Bouteiller" du 2 au 3 juillet. Journaliste, producteur et grand amateur de musique, notamment de jazz, Pierre Bouteiller a assuré la direction de France Musique de 1999 à 2004. Benoît Duteurtre consacrera la nuit du 2 au 3 juillet à cette grande figure de la radio, décédée le 10 mars dernier.