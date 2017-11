C'est presque déjà Noël sur RCF

Le lundi 4 décembre, à 9h, pour ouvrir la période de l’Avent, dans l’émission Le Temps de le dire, Stéphanie Gallet et ses invités convient les auditeurs de RCF à témoigner de ce qui leur donne confiance. Pendant tout le mois de décembre, Véronique Alzieu et Béatrice Soltner proposent 4 séries Halte spirituelle sur le thème de la confiance (du lundi au vendredi à 15h et 20h45. L’intégrale le samedi à 21h). La semaine du 18 décembre, tous les matins à 7h55, dans la Matinale, les journalistes RCF vous proposent d’entendre des Paroles de confiance recueillies auprès de personnalités et d’inconnus. Pendant l’Avent, RCF proposera également d’autres temps forts à l’antenne. Tous les matins à 7h10, Pauline de Torsiac ouvrira un calendrier de l’Avent sonore fait de mots d’enfants (rediffusion chaque jour à 15h28 et 20h30).