C'est le Grand Rush sur RMC

À l'occasion du grand chassé-croisé de l’été entre juilletistes et aoûtiens sur les routes de France, RMC donne le top départ du "Grand Rush". Dès ce vendredi, 14h et jusqu’au samedi, 20h, François Sorel sera en direct sur RMC pendant 30 heures non-stop pour accompagner ses auditeurs sur la route des vacances.

Comme des millions de Français sur la route, François Sorel se prépare, lui aussi à une grande aventure : tenir l’antenne de RMC pendant 30 heures non-stop. Pour cet exploit unique, il sera entouré des chroniqueurs de RMC et de nombreux invités en studio.