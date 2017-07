C'est l'été jusqu'au 27 août sur Europe 1

Pendant ces deux mois, le sport rythme aussi les journées sur Europe 1 : jusqu’au 21 juillet, la rédaction et son réseau de correspondants se mobilisent pour suivre la Grande Boucle, et dès le 28 juillet, les auditeurs pourront suivre la reprise du championnat de football sur l’antenne. Depuis hier, Willy Rovelli anime "C’est midi, c’est Willy ?" Avec ses chroniqueurs, l’humoriste croque avec impertinence l’actualité du jour. Enfin, chaque jour de 15h30 à 17h, Emilie Mazoyer anime l’émission estivale "Europe les Bains". Entourée de Karima Charni, Julia Livage, Zazie Tavitian, Eva Roque (en juillet), Antoine Gaugoy (août) et Carole Zahzam, la journaliste fait le plein des bons plans estivaux, des potins croustillants, des recettes appétissantes, le tout dans une ambiance musicale et conviviale; Europe les Bains veut être LE QG de l’été.



Et puis, tout au long de l’été justement, les auditeurs ont rendez-vous avec les voix de la station : Maxime Switek, Franck Ferrand, Emilie Mazoyer, Thierry Geffrotin, mais aussi Thierry Dagiral et Karima Charni, ainsi qu’ Antoine Genton.