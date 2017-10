"C'est comme à la radio" pour initier les jeunes à la radio

Cette association met en avant plusieurs objectifs : découvrir le média radio, initier aux différentes techniques d'interview, d'écriture, de montage et de réalisation, comprendre l'actualité, l'information et les sources, travailler l'écriture et le langage, écrire pour être compris, écouter l'autre pour contrer ses arguments et dialoguer dans le respect des opinions de chacun... Pour cela, l’association propose de découvrir le média radio sous forme d’ateliers. Ces derniers, ouverts à tous, sont un moyen ludique et accessible de donner la parole, de créer de la solidarité, de travailler ensemble à un même objectif : une émission de radio, où chacun a sa place.Les jeunes, 4 enfants, se sont emparés du micro pour une expérience forcément inoubliable, celle de créer leur propre journal. Mais pour cela, il a d'abord fallu lire, comprendre, choisir, puis écrire. C’est l’un des ateliers proposés avec France Bleu Orléans qui travaille actuellement avec des élèves de 3e.Une association d'initiation aux médias à découvrir ICI