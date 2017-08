C'est aussi la rentrée sur France Inter

Pour cette saison 2017-2018, France Inter accueille également de nouvelles signatures au premier rang desquelles Antoine de Caunes avec son nouveau magazine de Pop Culture "Popopop" mais aussi Claude Askolovitch pour la revue de presse du 7/9 et Tanguy Pastureau qui rejoint La Bande Originale de Nagui.

Une nouvelle génération de journalistes et de productrices prennent les commandes de tranches stratégiques comme Hélène Roussel pour le "5/7" du lundi au vendredi ; Giulia Foïs tous les samedis de 20h à 22h pour un rendez-vous cosmopolite et ouvert sur le monde ; Chrystelle André pour un magazine consacré aux nouvelles tendances musicales, le samedi de 22h à minuit en co-production avec Couleur 3.