Bretagne 5 attend toujours la Ministre de la culture

L'équipe de Bretagne 5 ne se déplacera pas au ministère mais attend la venue de la Ministre de la culture dans ses studios pour qu'elle constate "la réalité du terrain". Alors que le FSER lui réclame le remboursement de 16 000 euros, l'équipe de Bretagne pointe également du doigt un problème récurrent dans les vie des radios associatives : le lourd dossier FSER à constituer. Celui s'apparente désormais, si l'on en croit les Associatives, à une véritable usine à gaz qui mobilise de plus en plus les salariés et les bénévoles, obligés de partir chaque jour à la chasse aux justificatifs afin de prouver leurs activités.