Brandy réalise de nouveaux jingles pour Contact FM

Contact FM et Rrandy Jingles collaborent ensemble depuis près de 10 ans. Et Brandy restera encore dans les années à venir le producteur d'imaging attitré de cette station du Nord de la France. "Nos consultants et nos producteurs mettent un point d’honneur à accompagner la station dans ses réflexions. Il n’est pas seulement question de composer et de produire des jingles agréables. Ceux-ci font aussi partie de la stratégie de la marque et doivent aider les présentateurs à améliorer encore leurs programmes" a expliqué Diederik Decraene, Managing Director de Brandy.