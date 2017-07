Brandy Jingles habille Joe

"Les jingles créent instantanément un feeling estival et s’insèrent à la perfection entre les hits des 3 dernières décennies. Ce qui n’empêche nullement Summer All The Way de sonner très frais et actuel" explique l'équipe de Brandy Jingles . "Le package sent bon le soleil, la plage et les vacances sans trop insister sur les notes latinos. Ce qui permet à la fois une large amplitude d’utilisation et une intégration facile aux jingles habituels de la station".Le pack Summer All The Way comprend 6 jingles de base et toutes les variations possibles avec un son vocal très compact.