Binge Audio présente ses nouveaux programmes

Les podcasts sont distribués sur toutes les plateformes de podcasts (Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Stitcher…), sur Youtube (pour les programmes pop-culture) et sur le site binge.audio , où ils sont complétés par des articles, des photos et des références.L’offre s’articule désormais autour de trois pôles : "Histoires vraies" qui se positionne comme la véritable marque de fabrique de Binge Audio, "Pop Culture" et son approche érudite, passionnée et décontractée de la culture et "Aujourd’hui" un nouvel univers et de nouveaux contenus autour de thèmes faisant l’actualité. "Binge Audio trouvera les sujets qui sont au cœur des préoccupations pour les décrypter et leur donner un éclairage dans un style et sous des formats différents" explique l'équipe.