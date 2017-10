Binge Audio : lancement du podcast "La bonne graine"

Comprendre à travers des portraits vivants et concrets quelle est la réalité des parcours des étudiants de master d’aujourd’hui, c’est la raison d’être de "La bonne graine". Une manière aussi de rencontrer la génération qui fera le monde de demain. Pour cette série, ils sont donc huit. Ils ont pour point commun d’être passé par les cursus de masters de l’Université Paris-Saclay, et ils sont certainement les mieux placés pour témoigner et raconter leurs parcours. Chacun leur tour, ils se sont confiés au micro de Victoire Tuaillon, chez eux, dans leur laboratoire ou sur les lieux même de leurs recherches.

Le programme (8 épisodes + 1 prologue, d'une durée totale de 1h 6mn) a été réalisé sous la direction éditoriale de Julien Cernobori, créateur de la série Superhéros et directeur artistique de Binge Audio.