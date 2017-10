"Bien vu ensemble" sur France bleu Pays de Savoie

L’opération "Bien vu ensemble" est à retrouver ce vendredi 27 octobre dès 9h dans "La Vie en Bleu" avec les agents généraux d’assurance. Toute cette journée avec France Bleu Pays de Savoie, les auditeurs gagneront leurs kits de sécurité. Ce kit de sécurité comprend un gilet jaune à bandes réfléchissantes, un sac à dos jaune à bandes réfléchissantes, un bracelet réfléchissant et des adhésifs à coller sur les cadres des vélos.

Cette opération prend comme point d’ancrage, le passage à l’heure d’hiver, synonyme d’une augmentation importante du nombre de victimes d’accidents de la circulation et notamment parmi les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes.



En effet, la nuit tombant une heure plus tôt, les piétons et cyclistes sont moins visibles en raison de ce manque de luminosité.