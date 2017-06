Bérénice Ravache prend la tête de FIP

Bérénice Ravache était directrice adjointe de la direction de la musique et de la création culturelle depuis janvier 2015. De mars 2015 à mars 2016, elle assume l’intérim de cette direction. Elle contribue ensuite, sous la direction de Michel Orier, à la mise en place de l’organisation de la nouvelle direction de la musique et de la création culturelle et à la négociation du nouvel accord d’entreprise pour les musiciens.

Agée de 35 ans, Bérénice Ravache est titulaire d’une licence de Sciences politiques (Erlangen, Allemagne), d’un master Etudes européennes et affaires internationales et d’un magistère Relations internationales et action à l’étranger (Paris I – Panthéon-Sorbonne). Elle débute sa carrière au sein de la direction des relations internationales et de la coopération au ministère de l’Education nationale en qualité de chargée de mission. En 2006, elle intègre Radio France en tant que déléguée aux relations institutionnelles, où elle assure la veille législative, sectorielle et politique, et traite les dossiers en lien avec le parlement, les pouvoirs publics et le CSA. Elle est nommée Secrétaire générale de Radio France de 2010 à 2014 avant de rejoindre la direction de la musique en janvier 2015.