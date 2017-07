Benjamin Sportouch prend les commandes du Grand Jury

Revenu à RTL en 2015 après diverses expériences journalistiques dont 10 ans à l’AFP où il fut notamment le correspondant à Matignon, Benjamin Sportouch, chef adjoint du service politique de RTL, était le joker la saison passée d’Olivier Mazerolle. A l’issue d’une saison plus que jamais riche en événements politiques, c’est très naturellement que ce dernier lui passe le témoin cette année, dès le dimanche 3 septembre à 12h (et non plus 12h30).

De son côté, Olivier Mazerolle enrichit l’offre éditoriale de RTL en assurant la saison prochaine l’édito politique de "RTL Soir" chaque vendredi à 18h30. Il continuera de co-animer avec Philippe Robuchon le "Mag Pol", dans lequel il décrypte et analyse l’information politique de la semaine chaque dimanche à 18h20 et fera partie des débatteurs de "RTL Matin" (vendredi 8h17) et de "On Refait Le Monde" à 19h15.