Belgique : un nouveau président à la tête du CSA

"Entouré de Pierre Houtmans, Bernadette Wynants, et François-Xavier Blanpain au sein du Bureau du CSA, Dominique Vosters a été capable de s’emparer et faire aboutir des dossiers complexes, en maintenant un dialogue avec le secteur. Il s’est aussi montré à l’écoute des équipes du CSA, disponible et attentif concernant tant les questions techniques que les sujets en lien avec l’environnement de travail" indique le CSA Belge.

Les nominations qui interviennent à partir du 15 novembre 2017 pour un mandat de cinq ans concernent ainsi Karim Ibourki qui est donc nommé président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique. À ses côtés, Isabelle Kempeneers est nommée première vice-présidente du CSA Belge. Dans ce nouvel organigramme, François-Xavier Blanpain est nommé deuxième vice-président et Alexis de Boe, troisième vice-président.