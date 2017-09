Belgique : les équipes de NRJ, Nostalgie et Chérie sur les planches

Il y a les idées qui ne verront jamais le jour, les projets qui sont des échecs et ceux qui sont des succès : le tout est toujours d’essayer. C’est comme ça qu’est arrivé un jour un cours de théâtre au sein de l’entreprise. Rapidement l’envie de mêler l’utile à l’agréable s’est fait ressentir au sein de la troupe : jouer au profit d’associations et ainsi aider ceux qui en ont réellement besoin. Un an plus tard, les membres de l'équipe de NRJ et celles de Nostalgie et de Chérie sont réunis pour présenter une pièce de théâtre, une vraie, avec des dialogues, des costumes, des acteurs et surtout un public.