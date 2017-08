Belgique : les audiences des radios

Sur le marché francophone, 4 stations sont au coude à coude : Bel RTL (14.11), Radio Contact (14.01), VivaCité (13.51) et Nostalgie (13.05). Suivent Classic 21 et La Première (deux radios de la RTBF comme VivaCité) puis NRJ Belgique, Pure FM, Fun Radio Belgique Musiq'3, DH Radio, Mint et Chérie (qui est seulement diffusée sur le digital). Rappelons que la dénomination "Average daily Reach" correspond au nombre d’auditeurs en milliers ou en pourcentage faisant partie de l’univers 12 ans et plus ayant écouté la station concernée pendant au moins un quart d’heure un jour moyen du lundi au dimanche. Le "Market share" renvoie à la part de marché de la station concernée dans le volume global d’écoute de la radio sur l’univers 12 ans et plus.