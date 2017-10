Belgique : les "Anim'Acteurs" de N-Group sur les planches

Marc Vossen (directeur général de N-Group), Jérémy Delarue ("Le Réveil Duroy" sur NRJ), Ann-Laurence Dehont (journaliste sur NRJ), Tanguy Deriez (animateur du 13/16 sur NRJ), Stéphanie Dubois (journaliste sur Nostalgie), Amélie Zucca (animatrice à la matinale "Le Réveil Duroy"), Khalid (animateur du 16/20 sur NRJ), Davy Courteaux ("NRJ Start Up") et Frédéric Maltesse (animateur du 10/14 sur Chérie et du 16/19 sur Nostalgie) se préparent pour les deux dernières représentations au Centre Culturel de Rixensart au profit de l’association "Justine for Kids". Ils jouent "Théâtre Sans Animaux" qui est une comédie de Jean-Michel Ribes, composée de sept saynètes. Ces courtes fables sont un hommage à tous ceux qui luttent contre l’enfermement morose de la mesure.

Les deux dernières représentations auront lieu les 9 et 10 novembre au Centre Culturel de Rixensart.