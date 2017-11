Belgique : le "Nostalgie Magic Tour" est de retour

Grâce à la générosité des auditeurs, 25 tonnes de jouets avaient été récoltées en 2016. L'équipe de Nostalgie espère pouvoir apporter du bonheur à encore plus de familles en 2017, via l’association "Arc-en-Ciel" qui redistribuera les jouets récoltés. Récolte de jouets, mais aussi de piles au profit de notre partenaire "Bebat", qui s’engage à offrir un chèque à l’association.

Et cette année, Nostalgie sollicite les mouvements de jeunesse. Scouts, guides, patros,... La radio de N-Group a besoin de ses auditeurs pour lui apporter un maximum de piles usagées. Son partenaire "Bebat" s’engage à les transformer en jouets. L’unité qui récoltera le plus de piles usagées dans sa province repartira avec un chèque d’une valeur de 500 euros.