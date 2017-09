Belgique : le CSA va souffler ses 20 bougies

Le 5 octobre prochain, à partir de 16h30, aux Halles Saint-Géry, 1 place st Géry à Bruxelles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel proposera un focus sur la thématique de la régulation et donnera la parole aux experts comme Alain Strowel (professeur à l’Université Saint-Louis Brussels, spécialiste du droit des médias) ou encore Guillaume Klossa (directeur de l’Union européenne de radiotélévision). Suivra une table ronde et une conclusion menée par Dominique Vosters.Pour le président du CSA Belge : "la régulation de la radiodiffusion va s’appliquer à de petits et à de grands acteurs de la communication qui ont la faculté de remettre régulièrement celle-ci au coeur du débat politique. C’est le prix à payer par tout régulateur indépendant et c’est ce qui doit motiver les autorités politiques à assurer un cadre de fonctionnement rencontrant la nécessité d’une régulation indépendante des médias".