Belgique : le CSA constate une diminution des griefs contre les radios

Si elles diffusent de l’information, les radios en réseau doivent employer au moins un journaliste accrédité, reconnaitre sa société interne de journalistes lorsqu’elle est créée et toutes les radios (indépendantes comprises) doivent adhérer à l’AADJ/IADJ et disposer d’un règlement d’ordre intérieure en matière d’objectivité dans le traitement de l’information. Les radios belges doivent disposer d’une pige d’antenne et fournir les enregistrements et les conduites des programmes à la demande du CSA.



Elles doivent également assurer la promotion des évènements culturels se déroulant dans leur zone de couverture et doivent produire elles-mêmes minimum 70% de leurs programmes, ce qu’on appelle la "production propre" dans le décret sur les services de médias audiovisuels. Bien sûr, les radios doivent s’exprimer en français sur antenne et diffuser minimum 30% d’œuvres musicales chantées sur des textes en français et 4,5% d’œuvres issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces trois dernières obligations peuvent faire l’objet de dérogations.