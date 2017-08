Belgique : des obligations mieux respectées par les radios

Enfin, la radio Must FM s'était engagée à diffuser 35% de musique chantée sur des textes en langue française. Suite à un problème informatique de son système d’enregistrement qui ne lui a pas permis de fournir les deux dernières conduites de l’exercice 2016, l’éditeur n’a pas été en mesure de déclarer sa proportion globale de musiques chantées sur des textes en français. Les services du CSA, sur base des 6 conduites musicales fournies par l’éditeur et de 2 conduites extraites du site "Radiomonitor", ont établi cette proportion à 31,36%. Ceci représente une différence négative de 3,64% par rapport à l’engagement. Le manquement étant élevé, le Collège a notifié un grief à Must FM.



En 2015, le CSA relevait neuf griefs en direction des radios privées, il observe donc, pour 2016, une amélioration dans le respect des obligations et engagements des radios.