Belgique : des audiences mitigées pour N-Group

NRJ obtient une PDM de 5,0%, ce qui représente une perte de 1.3 points versus la vague précédente (6.3%). La station connait donc un recul de son audience à 331 000 auditeurs quotidiens (une perte de 24 500 auditeurs ) et de sa durée d’écoute à 92 minutes (une baisse de 15 minutes ) par rapport à la dernière vague. Pour autant, son audience semaine est en hausse de 59.470 auditeurs et passe à 762 926 auditeurs après un recul constant de celle-ci depuis début 2015.





"Des changements ont été opérés à la rentrée de janvier 2017 dans notre matinale ainsi que tout au long de la journée, ce qui implique d’avoir fortement perturbé nos « auditeurs quotidiens ». C’est pour cela que notre durée d’écoute et le nombre d’auditeurs sont en diminution. Je suis convaincu qu’aujourd’hui la marque NRJ répond à l’attente des Millennials en Belgique et que la stratégie est la bonne. Nous suscitons d’ailleurs énormément de curiosité : nous attirons de nouveaux "auditeurs semaines" (60 000 auditeurs de plus), ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps. Ces "auditeurs semaines" sont maintenant à fidéliser. C’est ce travail que nous allons opérer dans les prochains mois." a expliqué Nicolas Fadeur, Brand Manager à NRJ Belgique.