Belgique : Nostalgie offre 1 an de loyer à ses auditeurs

Pour rendre la vie plus légère à ses auditeurs, Nostalgie Belgique a décidé de leur offrir la dépense la plus importante à laquelle personne n’échappe une fois par mois : payer le loyer. Pour ce faire, la radio organise des visites guidées quotidiennes dans "La maison Nostalgie". Tous les jours de la semaine, les auditeurs devront reconnaître l’artiste diffusé pour se qualifier.

Les auditeurs sélectionnés pour la grande finale du 30 juin pourront espérer repartir avec un an de loyer offert par Nostalgie.