Bel RTL organise son premier "Bel RTL Live"

L’hiver approche, les jours raccourcissent, le froid débarque mais, pour amener un petit parfum d’été à l’automne, toute la bande des animateurs de Bel RTL en Belgique se lance dans l’organisation du premier "Bel RTL Live". Ils invitent leurs auditeurs à venir faire la fête, danser et chanter lors d’un concert qui réunira Axelle Red, Nolwenn, Vianney, Suarez, Claudio Capéo, Delta, Typh Barrow, Tibz, et Henri PFR. Ce concert aura lieu le dimanche 26 novembre au Louv’Expo, dès 16h "pour permettre aux familles de venir nombreuses".

Le prix des places est fixé à 10 euris qui seront versés au profit du Télévie. La billetterie est ouverte et l'accès au Bel RTL Live est en prévente dès maintenant sur belrtl.be.