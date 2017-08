Bel RTL : les auditeurs plus que jamais au cœur des programmes

L’objectif de Bel RTL est clair : "s’adapter aux nouvelles habitudes des auditeurs, les accompagner encore plus dans ce qui fait leur quotidien et leur apporter des clés véritablement utiles". L’échange avec l’auditeur sera encore renforcé cette saison, "il s’agira d’allier l’intimité de la relation avec l’auditeur à l’utilité des contenus et au plaisir d’écoute". Les auditeurs pourront réagir par téléphone, par sms, via les sites internet et les réseaux sociaux, mais aussi en nous envoyant des photos ou vidéos. Bien plus encore que les saisons précédentes, l’auditeur sera invité à prendre place à la table de discussion.