Be Aware enclenche une levée de fonds

Créée en 2002 par Sébastien Cauet, la société Be Aware est une société de production audiovisuelle et radiophonique qui, à ce jour, a produit plus d’une trentaine d’émissions télévisées et plus d’une dizaine d’émissions radio. Depuis le 29 août, Be Aware produit "Cauet s'/" ("Cauet s'lâche") la nouvelle émission de Sébastien Cauet sur Virgin Radio. Aujourd'hui, Be Aware est entrée dans une phase de levée de fonds pour la création d’un nouveau réseau social, pensé pour le smartphone.