BCE a remporté les trophées Satis avec le projet RTL City

"En utilisant la technologie IP pour la diffusion, la production, la post-production et les activités Télécom, nous avons complètement changé notre point de vue sur les technologies médias, ce qui permet de réaliser de nouvelles configurations, de maximiser la flexibilité et d’ouvrir de nouveaux horizons pour le secteur" explique BCE

Le 8 novembre dernier, BCE a donc reçu le trophée Satis lors de la nocturne du Satis. "La transition vers l’IP d’une maison de la télévision et de la radio de cette envergure ne fut pas des plus aisés. Cependant, nous sommes fiers, aujourd’hui, de pouvoir bénéficier de cette infrastructure au quotidien et de proposer notre expertise au monde des médias" a commenté Philippe Mauduit, Project manager chez BCE France.