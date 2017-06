Avec les intermédiaires, n’attendez pas la fin de la vague !

Ces résultats ne sont pas officiels car ils peuvent varier légèrement des résultats définitifs. En revanche, ils permettent de voir comment s’orientent les tendances, et offrent la possibilité aux souscripteurs de ne pas être pris de court au moment de la sortie des résultats finaux. C’est un atout essentiel qui permet aux chaines et stations de corriger la programmation en cours de vague, et de préparer efficacement leur communication à l’avance, à destination du grand public et des annonceurs.