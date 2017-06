Aujourd'hui, FIP est en grève

Les personnels et leurs représentants syndicaux demandent le maintien des antennes locales en l’état actuel pour les stations de Bordeaux, Nantes et Strasbourg de 7h à 19h chaque jour avec 3,76 ETP, le remplacement des deux départs à Nantes, soit 59,60 % et 55,20 % d’un emploi équivalent temps plein afin que l’antenne de Nantes ne soit pas réduite au 1er septembre 2017 à 6 heures d’antenne par jour contre 12 heures actuellement, le maintien de l’identité de FIP considérée comme une station locale dans chacune de ces régions par tous, personnels, auditeurs, acteurs culturels et élus de Région ainsi que le maintien de tous les emplois, à minima de leur taux d’activité, y compris ceux des remplaçantes