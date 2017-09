Audiovisuel public : toujours plus avec moins d’argent ?

"Le gouvernement a malheureusement déjà renoncé cette année à proposer la modernisation de la contribution à l’audiovisuel public. Et chaque année qui passe rend cette contribution davantage plus déconnectée des usages des téléspectateurs et anachronique. Il annonce maintenant vouloir réduire le budget de l’audiovisuel public de 80 millions d’euros. Soit 50 millions d’euros pour France Télévisions, 20 millions environ pour Radio France, 5 millions pour Arte et quelques millions d’euros pour France Médias Monde" souligne la Société civile des auteurs multimedia.