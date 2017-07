Audiences en baisse : France Bleu cherche un nouveau souffle



Jean-Luc Reichmann n’incarnera pas les matinées de France Bleu la saison prochaine. L’annonce de l’arrivée de l’animateur de TF1 sur une émission nationale du réseau des locales de Radio France avait mis le feu aux poudres. "On n’était pas contre cet animateur et d’ailleurs son arrivée remportait plutôt l’adhésion en termes d’image", explique Christophe Bernard, délégué CGT et animateur à France Bleu Drôme-Ardèche, "mais c’était l’obligation de reprendre cette émission par toutes les stations entre 8h45 et 9h25 au détriment du programme local, à un horaire stratégique." Une menace de grève illimitée plus tard début juin, la direction a finalement reculé et retiré son projet qui prévoyait, dès la rentrée, 2h45 de programme local en moins au profit d’émissions nationales, notamment en début d’après-midi. C’est bien cette uniformisation de l’offre de programmes qui est aujourd’hui au cœur de la grogne sociale au sein des 44 stations. "L’uniformisation a plutôt bien marché en termes d’audience, mais il n’y a plus d’innovations depuis 8 ans, excepté l’émission d’archives Cette année-là produite localement, mais qui a été supprimée pour faire des économies", regrette Christophe Bernard. Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Audiences en baisse : France Bleu cherche un nouveau souffle Rédigé le Mercredi 5 Juillet 2017