Audience en hausse pour le réseau RCF

En janvier 2017, près de 50% des auditeurs RCF se déclarent sans religion, d’autres confessions ou non pratiquants. On observe également un léger rajeunissement des auditeurs RCF : 23% ont moins de 35 ans (contre 18% en 2015) Près d’1 auditeur sur 2 a entre 35 et 65 ans Selon l’étude CSA, l’âge moyen de l’auditeur RCF est de 52 ans (contre 54 ans en 2015).

Par ailleurs, le nombre de visiteurs uniques sur le site de RCF a été multiplié par 3 en deux ans. RCF.fr compte 300 000 visiteurs uniques par mois et enregistre plus d'un million de pages vues chaque mois. Une hausse qui peut également s’expliquer par l’évolution de l’écoute sur les supports digitaux. En effet, 16% des auditeurs écoutent RCF sur ordinateurs, tablettes et smartphones (contre 13% en janvier 2015).