Audience en baisse pour Bel RTL

C’est en effet l’ensemble des programmes de la grille qui ont été modifiés et, singulièrement pour un média ancré dans les habitudes, le recrutement d’auditeurs demande inévitablement du temps. C’est à cette fin que le travail mené au cours de ces 12 derniers mois avec les équipes de Bel RTL devrait se poursuivre avec la même détermination : "bâtir un modèle de radio généraliste à même de convaincre durablement une nouvelle génération d’auditeurs".

À noter 85 123 auditeurs écoutent Mint chaque semaine et que sa durée d’écoute atteint les 2h40 en moyenne (+49 min par rapport à la saison précédente) et que plus d’1 jeune francophone sur 5 écoute Radio Contact (22,7% de parts de marché sur les 12-34 ans).