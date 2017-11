Audience : Oüi FM revient dans la course

Emmanuel Rials, Président de Oüi FM, ne cache pas son ambition pour la station : "Pour une audience nationale estimée à 309 000 auditeurs, avec 27 fréquences dont seulement 2 dans les 20 premières villes de France, les performances de Oüi FM sont d’autant plus remarquables, et son développement par le CSA est une nécessité. L’étude actuelle de l’attribution de 2 nouvelles fréquences à Toulouse, 4ème ville de France et surtout une des villes les plus rock de l’hexagone, revêt une importance capitale pour Oüi FM".