Au micro, le tic c'est pas du toc

# 01 "allez" : cette transition doit logiquement encourager l’auditeur. À quoi ? Ben, c'est toute la question. "Allez voici Shakira", "Allez la suite"… Comme les autres tics de langage, c’est lorsque cet "allez" est répété à chaque transition qu’il devient très vite insupportable.



# 02 "c’est parti" : cette expression conclut l’intervention d’un animateur ou d’un journaliste. Complètement inutile puisque celui qui est au micro a déjà effectué son lancement. Il en rajoute inutilement : "Maintenant voici la météo. Allez, c’est parti".



# 03 "d’accord" : adverbe surtout utilisé par les journalistes. Lorsque celui qui est interrogé à terminer sa réponse. Sans le savoir le journaliste abonde dans le sens de l’interviewé. Un tic surtout fréquent chez les journalistes ayant peu d’expérience.



# 04 "donc" : Cette conjonction de coordination se loge partout… Le mérule de la prise de parole, de l’interview, du speak… Il est très amusant de compter le nombre de "donc" dans une intervention. Plus le nombre est élevé, moins l’intervention est préparée.



# 05 "euh" : un classique parmi les classiques. Il marque clairement une hésitation. En fonction de la durée de ce "euh", on mesure le degré d’hésitation. En fonction de sa répétitivité dans la prise de parole, on mesure le manque de préparation.



# 06 "hein" : une interjection utilisée par la jeune génération d’animateurs, en particulier celle évoluant sur des formats musicaux. "Un super hit hein que je vais vous jouer", "On revient très vite hein avec la dernière bombe de David Guetta". Hein ?



# 07 "quoi" : ce pronom interrogatif est placé, non pas, au début mais à la fin d’une phrase. Il n’a alors plus rien d’interrogatif et prouve ainsi son inutilité. Dans une discussion, entre amis, il passe inaperçu. À la radio, l’auditeur n’entend que lui, quoi !



# 08 "très bien" : cette expression apparait régulièrement dans les interviews. Celui qui pose les questions se sent dans l’obligation d’ajouter un "très bien" à chaque fin de réponse. L’invité : "… et c’est à ce moment qu’a eu lieu l’accident". Le journaliste : "Très bien… Et est-ce que…".



# 09 "un petit peu" : une expression utilisée habituellement par les journalistes en situation d’infériorité face à leur interlocuteur. "Pouvez-vous nous dire, un petit peu, ce que vous en pensez ?", Ce n’est pas un petit peu dangereux ?". Un animateur : "dans quelques instants, un p’tit peu de musique".



# 10 "voilà" : une préposition généralement utilisée pour terminer un sujet ou pour transiter vers un autre son. "Voilà c’était l’horoscope", "Voilà on va passer à la suite", "Voilà il est 07h24", Et, juste pour me faire plaisir : "Voilà, très bien, hein donc on va euh... passer un p'tit peu à la suite... Allez, c'est parti quoi ".