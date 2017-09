Assises du podcast de Nouvelles Écoutes

De 16h à 17h30, l'équipe de Nouvelles Écoutes invitera le public à assister à une table ronde qui portera sur l’avenir du podcast avec de prestigieux acteurs du milieu : entrepreneuses et entrepreneurs, animatrices et animateurs, réalisatrices et réalisateurs. Le tout animé par la productrice Laura Cuissard. À 18h, les participants pourront également être présent lors de l’enregistrement live d’un épisode de "Banquette", un émission de conversation avec des acteurs du football. Dès 19h30, Nouvelles Écoutes clôturera cette journée dédiée au podcast par un apéro dinatoire dans le foyer de l’École W. Nouvelles Écoutes est un studio indépendant de production de podcasts lancé en novembre 2016 et fondé par deux journalistes : Lauren Bastide et Julien Neuville. Ils sont entourés d’auteurs, réalisateurs, compositeurs et producteurs venus du cinéma, de la presse magazine, de la littérature, de la publicité et du récit audio.