Apprenez à vendre des offres "Radio + Facebook"

Les objectifs de cette formation vous permettront de développer des ventes additionnelles simples " Radio + Facebook ", d'exploiter le marché local de la publicité en ligne, de recruter de nouveaux clients branchés réseaux sociaux et, bien sûr, de s’inspirer des exemples de réussites et se concentrer sur ce qui fonctionne simplement. Elle est destinée aux managers de radio, de webradio ou de régie publicitaire, directeurs commerciaux, commerciaux, assistantes commerciales, webmasters, community managers… La formation est notamment composée d’un travail de préparation à distance que les participants peuvent planifier à leur convenance et d’une journée de formation pratique à Paris, le 23 janvier prochain.Elle sera suivie, le lendemain, par une formation inter-radios " Produire & vendre des vidéos Facebook Live ".