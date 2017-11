Appel aux dons : Jet FM lance son "Jetodon"

Le "Jetodon", campagne de soutien à JET, est un appel aux dons auprès des auditeurs, des partenaires, sympathisants et amis de JET, au grand public et aux professionnels du 1er au 31 décembre 2017. Toutes les contributions financières sont les bienvenues à partir de 1€. L’association JET étant éligible au mécénat culturel, les dons réalisés sont déductibles de l’impôt. "Soutenir JET, c’est agir pour un média de proximité, sans publicité, indépendant, pour l’expression citoyenne et artistique, la valorisation des initiatives associatives et de l’innovation sociale, pour l’accompagnement et la formation aux métiers du son, de la radio et du journalisme, pour la sensibilisation des jeunes à l’écoute et à la pratique du média radio" explique Jet FM.



Afin de lancer le "Jetodon", différents temps forts seront proposés sur l’antenne de Jet FM - 91.2 par la rédaction, la programmation musicale et les différentes émissions et chroniques réalisées par les bénévoles. Les auditeurs et partenaires sont également conviés à manifester leur soutien en écrivant à auditeur@jet-asso.fr et à laisser des messages sur le répondeur au 02 28 25 23 90, témoignages qui seront diffusés à l’antenne au cours de cette semaine spéciale de mobilisation radio et tout au long du mois de décembre.