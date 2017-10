Appel à Toulouse : zoom sur le projet Cityzen

LLPR - Mais le marché publicitaire toulousain peut-t-il accueillir de nouveaux opérateurs locaux ?

Oui, et pour deux raisons. La première, c'est ce manque d'offre en catégorie B. Cela n'est pas compensé par la catégorie C puisque nous avons 7 radios à Toulouse dans les catégories B et C réunies, contre 11 à Bordeaux et 10 à Nice. L’autre raison, c'est que Toulouse est une capitale régionale extrêmement dynamique sur le plan économique. Elle se classe régulièrement en tête des palmarès des villes les plus prometteuses en termes d’emploi et d’attractivité. Sa population est jeune, active, et avec des revenus plus élevés que la moyenne nationale. Au final, il y a largement la place pour une ou deux radios de catégorie B supplémentaires. Nous pensons même que cette nouvelle concurrence dynamisera le marché publicitaire radiophonique local, en retrait par rapport à la presse et internet, faute d’une offre suffisante.