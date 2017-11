Anyware Video marque et détecte pour les radios

Le module de détection intégré à l’offre de parallèle antenne vous assure une surveillance en temps réel des 8 AES d’un flux SDI, ou des pistes AES, analogique, IP de flux radio. Pour chaque piste audio, un tag différent peut être affiché et supervisé en même temps que les autres composantes du signal (noir antenne, silence, …) et du matériel. En cas de discordance, une alarme visuelle et/ou sonore est déclenchée ; éventuellement doublée d’un email. L’historique des valeurs peut être consulté sur la nouvelle interface de timeline.

La Pige Antenne® intègre désormais un module de transcription qui permet de rechercher, non seulement dans les sous-titres, AsRun, EPGs, mais également l’analyse textuelle de vos contenus. En complément de ces informations textuelles, les statistiques Médiamétrie sont présentées sous forme de courbe et vous permettent d’avoir une vue instantanée de votre audience et de celle des concurrents au cours du temps.