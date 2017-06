Anne Sérode fait le bilan



"Je suis une directrice ravie depuis deux ans. Ravie de l’audience historique de notre antenne, mais aussi heureuse des projets de développement que nous mettons en place." L’enthousiasme est de mise pour Anne Sérode, la patronne de FIP, depuis 2014, débauchée par Mathieu Gallet, après une longue et brillante carrière au Canada (voir encadré) mais qui quitte ses fonctions. Car FIP avance. Et plutôt bien. Avec plus de 535 000 auditeurs au quotidien, elle se positionne au dixième rang des radios les plus écoutées à Paris intra-muros. Un premier challenge réussi. "C’est une vraie réussite car effectivement, au niveau des moyens consacrés, nous avons le plus petit budget de toutes les radios du groupe. Mais attention, ce que nous avons est déjà très bien !", poursuit Sérode. Petits moyens, peut-être, mais une véritable souplesse pour sa directrice. "Nous avons vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses, comme organiser des concerts ou autres. Moi qui viens du Canada, je peux vous dire qu’à Radio France, on a vraiment de la chance."



Actuellement, environ 80 collaborateurs contribuent à la constitution de la grille sur toute la France composée de dix fréquences (Paris, Bordeaux, Arcachon, Nantes, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Montpellier et Rennes). Et bientôt douze puisque Lille et Lyon ouvriront fin 2017 en RNT. Ces ouvertures devront permettre aussi à FIP de clarifier son positionnement comme radio nationale. "Radio France a déjà un réseau de radios locales avec France Bleu, Fip doit ainsi se déployer en tant que réseau national", enchaîne la directrice.

Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Anne Sérode fait le bilan Rédigé le Lundi 5 Juin 2017