Anne Dudley lauréate du 11e prix France Musique

Ce prix récompense une oeuvre sélectionnée parmi des films sortis l’année précédente, toutes esthétiques confondues. Le gagnant reçoit une commande de Radio France, créée et interprétée l’année suivante par l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Le 11e prix France Musique – Sacem de la musique de film sera remis le vendredi 27 octobre au Studio 104 de la Maison de la radio à Paris, lors d’un concert de musiques de films au cours duquel sera présentée l’oeuvre de Marie-Jeanne Serero, dernière lauréate récompensée.

Dans le domaine du cinéma, France Musique et la Sacem partagent la même passion pour la création musicale en remettant chaque année depuis 2006 le Prix France Musique / Sacem de la Musique de Film. Les précédentes éditions ont permis de couronner et de commander des oeuvres originales aux compositeurs Alberto Iglesias, Franco Piersanti, Gabriel Yared, Léo Sujatovich, Carlo Crivelli, Bruno Coulais, Paweł Mykietyn, Marc Marder et Amine Bouhafa et Marie-Jeanne Serero.