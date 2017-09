Ammar Daboussi vient de nous quitter

Ammar Daboussi a également été membre de la rédaction du journal "Sans Frontières" (1979 - 1985) puis de "Baraka" en 1986. Il fut l’un des principaux animateurs, à Paris, du comité d’organisation et d’accueil pour l’arrivée de la Marche contre le racisme et pour les droits citoyens, en 1983. Ammar Daboussi a été membre du réseau Radio Liberté en 1989, ainsi que de la FIRA Île de France (fédération de radios associatives dans les années 80). Il a été l’un des 3 premiers cofondateurs, en tant que vice-président, de la FRAdIF (Fédération des radios associatives d’Île-de-France), en décembre 2005, en compagnie de Jean-Michel Sauvage (président) et de José Guérin (vice-président).

Ammar, décédé ce dimanche 10 septembre, avait également fait partie de l’équipe fondatrice du journal tunisien en langue française Le Temps avant de s'installer en France au début des années 1980 pour fonder Radio Soleil (créée en 1981 pour la défense et l'illustration des communautés et cultures issues de l'immigration).

Il avait été élevé, en France, au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2014.