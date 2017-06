Amandine Bégot rejoint "RTL Matin"

Diplômée de l’école de journalisme du CELSA, Amandine Bégot, 36 ans, commence sa carrière en 2002 à TV Breizh en qualité de Journaliste Reporter d’Image, à Rennes et à Nantes. En 2004, elle devient Correspondante de LCI à Nantes, avant d’être recrutée par la chaine info en qualité de JRI et d’être ensuite promue à la présentation des journaux en 2008. En septembre 2009, elle rejoint iTélé pour assurer avec Thomas Thouroude puis Bruce Toussaint la co-présentation de la matinale. En novembre 2016, elle retourne à LCI, ou elle assure depuis janvier 2017 la présentation de la matinale.

"Nous nous réjouissons de la venue d'Amandine qui après avoir brillé à la présentation des Matinales de iTélé et LCI fait le choix de la première radio de France pour la suite de sa carrière . Nul doute que son expérience et son originalité feront merveille à la revue de presse pour le plus grand plaisir de nos auditeurs" a expliqué Christopher Baldelli, président du Directoire de RTL.

À partir de fin août 2017, Amandine Bégot sera aux commandes du journal de 7h30 et signera à 8h40 LaRevue de Presse de RTL Matin.