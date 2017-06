Alouette : un concert à 120 mètres de haut

Le Nid, au 32ème étage de la Tour Bretagne, à Nantes, offre un point de vue à 360° sur la métropole. Son design est signé Jean Jullien, artiste renommé de la scène internationale des arts graphiques et originaire de Nantes.

C'est ici, et ce soir à 19h30, qu'Alouette réunira The Avener et Aslove à l'occasion d'un DJ Set. Un "After Work VIP" dont se souviendront longtemps les auditeurs qui auront gagné leurs invitations pour assister à ce concert original dans un lieu tout autant original... à 120 mètres de haut.